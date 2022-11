Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

1,069 EUR +2,38% (10.11.2022, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

1,085 USD +4,33% (10.11.2022, 16:33)



ISIN Sono Group-Aktie:

NL0015000N74



WKN Sono Group-Aktie:

A3C7QW



Ticker-Symbol Sono Group-Aktie:

57LA



NASDAQ-Symbol Sono Group-Aktie:

SEV



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (10.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Noch sei kein einziger Sion ausgeliefert oder überhaupt die Serienproduktion angelaufen. Dennoch schließe Sono Motors eine Kooperation für ein europaweites Werkstattnetz mit Bosch. Die zuletzt schwer gebeutelte Aktie des Münchner Start-ups, die am Mittwoch zweistellig verloren habe, lege am Donnerstag deutlich zu.Die Vereinbarung sehe vor, dass Mitarbeiter von Bosch Car Service an 50 europäischen Standorten von Sono Motors geschult würden. Diese Werkstätten dürften im Anschluss Instandsetzungs-, Garantie- und Aktionsarbeiten anbieten. Auch dürften sie Reparaturen im Hochvolt-, Fotovoltaik- und Sicherheitsbereich des solar-unterstützen Kleinwagens Sion durchführen.Bis die Bosch-Mitarbeiter das erste Sono Motors-Auto im Realbetrieb in der Werkstatt stehen hätten, werde es allerdings noch eine Zeit lang dauern. Die Münchner und ihr finnischer Auftragsfertiger Valmet Automotive würden den Produktionsstart für das zweite Halbjahr 2023 planen.Für die potenziellen Käufer des Sion sei die Kooperation mit Bosch eine gute Nachricht. Doch bis der erste Wagen vom Band laufe, werde es noch dauern und weiterer Kapitalspritzen bedürfen. "Der Aktionär" bleibe bei Sono Motors weiterhin an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link