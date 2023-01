Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (27.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Beim Versuch, das solarunterstütze E-Auto Sion doch noch auf die Straße zu bringen, greife Sono Motors nach dem vermutlich letzten Strohhalm. Das Unternehmen verlängere seine Crowdfunding-Kampagne um einen Monat. Die Meldung über Gespräche mit potenziellen Investoren habe am Donnerstag für ein Kursplus bei der Aktie gesorgt.Der Schwung, der zu Beginn der Kampagne geherrscht habe, sei verflogen. Zum ursprünglichen Ende der Schwarmfinanzierung habe Sono Motors lediglich 47,9 Millionen der anvisierten 104,6 Millionen Euro eingeworben. In der Hoffnung, die Summe doch noch zu erreichen, habe das Management am Donnerstag das Projekt bis zum 28. Februar 2023 verlängert.Mit den Mitteln wolle das Unternehmen die Vor-Serie des solarunterstützten E-Autos finanzieren. Der Start der Serienproduktion beim finnischen Auftragsfertiger Valmet Automotive habe sich derweil ein weiteres Mal verschoben und werde nun für 2024 angepeilt.Dass es den Münchnern gelinge, binnen 32 Tagen fast 57 Millionen Euro bei der Crowd einzusammeln, dürfe bezweifelt werden. Die Hoffnung liege daher darauf, neue Investoren zu gewinnen - mit den oben beschriebenen Folgen für die bestehenden Aktionäre."Der Aktionär" bleibt bei der Sono Group daher weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link