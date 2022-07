Tradegate-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,9295 EUR +5,00% (29.07.2022, 16:20)



NASDAQ-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,98 USD +4,93% (29.07.2022, 16:06)



ISIN Sono Group-Aktie:

NL0015000N74



WKN Sono Group-Aktie:

A3C7QW



Ticker-Symbol Sono Group-Aktie:

57LA



NASDAQ-Symbol Sono Group-Aktie:

SEV



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (29.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Der nächste deutsche Elektroautobauer strebe in den USA an die Börse. Next e.Go wolle dazu mit dem SPAC Athena Consumer Acquisition Corp (ACAC) fusionieren. Im Zuge des Deals würden die Aachener, die anders als viele Konkurrenten schon Autos auf der Straße hätten, mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag bewertet.Next e.Go wolle die Mittel aus der Fusion unter anderem für den Bau eines zweiten Werks in Südosteuropa verwenden. Bislang produziere das Unternehmen ausschließlich in Aachen, wo laut der Investoren-Präsentation jährlich bis zu 30.000 Fahrzeuge vom Band laufen könnten.Der Deal mit ACAC solle Next e.Go 285 Mio. USD einbringen. In der Summe enthalten sei ein 50 Mio. USD schweres Fremdkapital-Investment durch Athena. Zusätzliche Mittel aus einem PIPE-Investment gebe es nicht. Vor dem Hintergrund des sich eingetrübten Umfeld für De-SPACs und hoher Rückgabequoten sei das Interesse von Investoren in diesem Segment zuletzt stark zurückgegangen.Laut eigenen Angaben habe der Elektroautobauer seit 2019 rund 1.000 Fahrzeuge verkauft, rechne für das kommende Jahr aber mit einem massiven Anstieg der Absatzzahlen. Exakt beziffert habe das Unternehmen diese jedoch nicht. Auch weitere Geschäftszahlen wie die Umsätze wurden bislang nicht veröffentlicht, wodurch eine Einordnung der 913-Mio.-USD-Bewertung nicht seriös möglich sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sono Group-Aktie: