Auch würden anhaltend hohe Staatsausgaben zu zusätzlichen, aber eigentlich aktuell nicht notwendigen Wachstumsimpulsen führen. Damit würden historisch stets zuverlässige konjunkturelle Frühindikatoren (zum Beispiel Conference Board Leading Economic Index oder OECD Composite Leading Index) derzeit verzerrte Rezessionssignale für die USA senden. Diese Indikatoren würden zu einem größeren Teil das Verarbeitende Gewerbe (Manufacturing) und weniger den privaten Konsum oder den Dienstleistungssektor reflektieren, die momentan für Wirtschaftsimpulse sorgen würden.



Aufgrund dieser durch Sonderfaktoren verzerrten sehr positiven Konjunkturentwicklung herrsche bei den Investoren eine allgemeine Sorglosigkeit und sie würden damit die konjunkturellen Warnsignale ignorieren. Und es würden weiterhin solide Unternehmensgewinne erwartet. Trotzdem würden die Märkte bereits im Juni einen ersten Zinsschritt einpreisen, auch wenn dieser seit Jahresbeginn nach hinten geschoben worden sei.



65 Prozent der Analysten in den USA würden auch am langen Ende mit tieferen Sätzen rechnen. Damit seien aber Enttäuschungen zunehmend wahrscheinlich, in Form wieder steigender Zinsen und fallender Aktienmärkte. Insbesondere auch aufgrund einer sehr gut möglichen Kombination aus wieder höheren Inflationsraten und gleichzeitig abnehmender Konjunkturdynamik. Letzteres wegen der sich abschwächenden erwähnten Sonderfaktoren. Die Einzelhandelsumsätze und Kreditkartenausgaben würden jedenfalls zunehmend auf eine Abschwächung des bisher sehr robusten Konsum- und Dienstleistungssektors hindeuten.



Angesichts der positiven, aber sich abschwächenden Faktoren wie hohe Liquidität und einer soliden Konjunktur in den USA sowie gleichzeitig einer Stabilisierung der Entwicklung in China würden die Experten das Risikoexposure in ihren Strategien vorerst noch in einer neutralen Bandbreite halten. Die Duration würden sie ebenfalls im neutralen Bereich belassen, da sich aktuell auch hier positive und negative Faktoren für die Zinsentwicklung ausgleichen würden. Allerdings seien die aktuellen Gleichgewichte sehr fragil und die positiven Faktoren an den Märkten mehrheitlich eingepreist.



Es könne schon bei kleinen Störungen zu negativen Überraschungen und damit hoher Volatilität kommen. Trotzdem würden die Märkte für Unternehmensanleihen, insbesondere in den Emerging Markets und im BB/BBB-Marktsegment, immer noch interessante Opportunitäten bieten. Es wirke hier weiterhin ein Diversifikationseffekt, der den negativen Einfluss steigender Credit Spreads im Fall einer Rezession durch fallende Zinsen zumindest teilweise ausgleiche. (04.03.2024/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die vom US-Bankensystem bei der FED gehaltenen Überschussreserven, bezeichnet als 'Overnight Reverse Repo Facility', wurden im Februar um weitere rund 100 Milliarden US-Dollar und seit Jahresbeginn um 350 Milliarden abgebaut, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Diese Gelder seien dadurch in das US-Finanzsystem und indirekt auch in die globalen Märkte geflossen. Daraus würden sich vorerst noch positive Impulse für die Konjunktur und insbesondere auch für die Aktien- und Anleihenmärkte ergeben. Allerdings seien die Inflationszahlen global aufgrund des monetär expansiven Umfelds sowie hartnäckiger Dienstleistungsinflation wieder angestiegen und hätten damit bei den Investoren für Enttäuschung gesorgt. Zwar sei der erwartete Zeitpunkt der ersten Zinssenkung nun nach hinten geschoben worden, trotzdem würden die Märkte weiterhin fallende Inflationsraten und tiefere Zinsen erwarten.Zudem zirkuliere immer noch ein Teil der während der Covid-Pandemie durch die FED und die US-Regierung generierten Liquidität im Finanzsystem. Sie stütze den privaten Konsum in Form von Überschussersparnissen und damit die Konjunktur. Diese Liquidität kompensiere den monetär restriktiven Kurs der Notenbank und sorge für ein 'Goldilocks-Umfeld' mit robustem Konsum und steigenden Löhnen.