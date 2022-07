Wenn man die Performance nach Monaten des Jahres aufschlüssele und dabei den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aufgrund der Tiefe seiner Kurshistorie heranziehe, ergebe sich ein sehr auffälliges Bild: Die Sommermonate und insbesondere der Juli seien in der Regel ein positiver Aktienmonat, wenn nicht sogar der beste Monat des Jahres. In den letzten 80 Jahren habe der S&P 500 im Durchschnitt eine Performance von 1,5% und damit die beste saisonale Performance des Jahres verzeichnet. In Bezug auf die Häufigkeit seien 58% der Juli-Monate Perioden mit positiver Aktienperformance. Noch besser: Positive Juli-Monate würden mit einer Performance von 3,6% einhergehen, während negative Juli-Monate mit einer Performance von -2,8% einhergehen würden - eine interessante Asymmetrie der Renditen.



2. Die US-Inflation werde sich verlangsamen.



Der jüngste Bericht über die US-Inflation habe eine Schockwelle an den Märkten ausgelöst und sogar die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen verändert. Der Bericht habe hohe Zahlen, aber sehr interessante Signale enthüllt, wenn man unter die Oberfläche schaue. Wenn man den Einfluss der Energie- und Wohnungskosten (bei denen es sich um Umfragedaten handle) außer Acht lasse, würden die anderen Komponenten der Inflation tatsächlich eine Mäßigung zeigen. Es sei wahrscheinlich, dass wir den Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten hätten, und sobald sich der Markt dessen bewusst werde, könnten wir eine bessere Preisentwicklung sehen.



3. Die Bewertungen seien jetzt viel gesünder.



Das letzte potenzielle positive Element, das die Märkte stützen könnte, sei die Entwicklung der Bewertungen seit Jahresbeginn. Wir hätten das Jahr 2022 mit teuren Bewertungen sowohl für Anleihen als auch für Aktien betreten. Wenn man sich die z-Trägerschaft von Aktien und Anleihen seit 1996 ansehe, sei es üblich, dass bei einem niedrigen Carry von Aktien (negativer Z-Score) der Carry von Anleihen höher sei (positiver Z-Score). Dieses Mal sei die Situation jedoch anders gewesen: Beide Träger seien zwischenzeitlich schwach gewesen, beide seien von aktivistischen Zentralbanken getrieben worden, was bedeute, dass Anleihen und Aktien zu Beginn des Jahres gemeinsam teuer gewesen seien. Heute, nach der umfangreichen Überprüfung der Bewertungen, die wir in der ersten Jahreshälfte erlebt hätten, sei die Situation sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien anders. Der Markt sei insgesamt teuer gewesen, heute jedoch viel weniger: ein Grund mehr, auf einen besseren Sommer zu hoffen. (14.07.2022/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Das derzeitige makroökonomische und Marktumfeld ist eindeutig nicht dazu angetan, Risiken einzugehen, und wir haben dies in der Vergangenheit sehr deutlich gemacht, wobei wir insbesondere unsere hohe Cash-Allokation erwähnten, die als Diversifikator eingesetzt wird, so Graham Burnside, Trader and Investment Committee Chair bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Die Experten würden glauben, dass wir gerade in ein Phase des "rückläufigen Wachstums" eingetreten seien, das in der Regel mit einer mäßigen Risikobereitschaft der Anleger einhergehe. Dieses schwierige Umfeld werde noch katastrophaler durch die Tatsache, dass die Zentralbanken, insbesondere die FED und die EZB, nun offiziell auf dem Pfad des Inflationskriegs wandeln würden: "Whatever it takes" gelte nicht mehr für die Unterstützung der Märkte und der Wirtschaft, sondern für den Kampf gegen steigende Kosten und Inflationsdruck. Diese beiden Faktoren hätten ein Marktumfeld geschaffen, das durch einen deutlichen Pessimismus und Abwärtstrends gekennzeichnet sei: Die Stimmung sei ein weiterer Markttreiber, den wir im Laufe des Jahres verloren hätten. Schließlich hätten die gestiegenen geopolitischen Risiken dem schwarzen Bild den letzten Schliff gegeben. Sei wirklich alles so negativ? Hier seien drei Punkte, die den verbliebenen Bullen etwas Trost spenden könnten - die Experten seien sich bewusst, dass es nicht mehr viele seien.1. Juli sei in der Regel ein positiver Aktienmonat.