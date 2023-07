Zunächst empfehle es sich, eine breite Positionierung und einen starken Schwerpunkt auf US-Aktien beizubehalten. Dabei sollte man den Aktienanteil für die kommenden Monate eher defensiv ausrichten. Die Experten würden davon ausgehen, dass man in den Sommermonaten einige Korrekturen an den Märkten sehen werde. Diese würden sich, trotz der genannten Belastungsfaktoren, für einen weiteren Einstieg bei Qualitätstiteln nutzen lassen.



Bei den festverzinslichen Wertpapieren könnten mittlere Laufzeiten und qualitativ gute Emittenten wieder eine attraktive Grundrendite in die Portfolios bringen und dürften auf einige Jahre eine stabilisierende Wirkung auf die Performance haben. Die Experten würden diese Linie daher erst einmal so beibehalten.



Gold bleibe ein wichtiger Sicherheits-Baustein, gerade vor dem Hintergrund der erwähnten Unsicherheitsfaktoren.



Nicht zu vergessen: ausreichend Liquidität vorhalten. Sollte es bei einzelnen Werten zu stärkeren Rückgängen kommen, sei so die Handlungsfähigkeit gesichert, um zukaufen zu können. Außerdem werde der Cash-Bestand in der Zwischenzeit schon mit über 3% verzinst.



Mit dieser breiten Aufstellung sei das Portfolio gut gerüstet, um weiter eine positive Performance zu liefern. Anleger könnten positiv nach vorne blicken, wenn auch stets mit wachsamen Augen. So könne der weitere Sommer kommen. (11.07.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die letzten Wochen waren an den Märkten gar nicht schlecht - trotz der bekannten Belastungsfaktoren wie Inflation, rezessiver Tendenzen und sich eintrübender Unternehmensergebnisse, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Stattdessen sei die wirtschaftliche Stärke der USA erneut in den Vordergrund gerückt. Und hier insbesondere der US-Technologiebereich.Hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei jedoch der Zusatzbeitrag, den man sich von der Zinsentwicklung erhofft habe. Zumindest bisher. Vielmehr scheinen Inflation und Notenbanken noch auf die Kurse zu drücken. Aber gut Ding wolle eben Weile haben. Immerhin würden sich ja mit festverzinslichen Wertpapieren wieder rund 4% erzielen lassen.