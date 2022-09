(5b) Es erfolgte eine Änderung des Entwurfs der Finanzanalyse auf Basis berechtigter Hinweise des Unternehmens bzw. Emittenten.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Solutiance-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Solutiance-Aktie:

1,406 EUR 0,00% (06.09.2022, 22:02)



ISIN Solutiance-Aktie:

DE0006926504



WKN Solutiance-Aktie:

692650



Ticker-Symbol Solutiance-Aktie:

SLS



Kurzprofil Solutiance AG:



Die Solutiance AG (ISIN: DE0006926504, WKN: 692650, Ticker-Symbol: SLS) in Potsdam ist eine Holdinggesellschaft, deren operative Töchter Plattform Services im Bereich des Technical Property Management anbieten. Kunden werden mit den Lösungen des Konzerns in die Lage versetzt, komplette Prozesse im Betrieb ihrer Immobilien an Solutiance auszulagern und deren Ausführung softwarebasiert zu kontrollieren. Die Solutiance-Aktie wird an den Wertpapierbörsen in Berlin und Stuttgart und seit Juni 2019 auch im Premiumsegment "m:access" der Börse München, im Freiverkehr in Frankfurt und in XETRA gehandelt wird. (07.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Solutiance-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Solutiance AG (ISIN: DE0006926504, WKN: 692650, Ticker-Symbol: SLS) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr der Solutiance sei vor allem geprägt gewesen von den anhaltenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Wachstumstempo signifikant gebremst hätten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 habe das Unternehmen trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,7% auf 2,12 Mio. Euro (VJ: 1,95 Mio. Euro) erzielt. Die erwirtschafteten Umsatzerlöse seien hierbei vor allem getragen worden vom Kernsegment "Dachmanagement 4.0" mit Segmenterlösen in Höhe von 1,79 Mio. Euro (VJ: 1,74 Mio. Euro). Im zweiten Segment "Betreiberpflichten Controlling" seien Segmenterlöse in Höhe von 0,24 Mio. Euro (VJ: 0,14 Mio. Euro) erzielt worden.Auf operativer Ebene habe Solutiance im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung des EBITDA auf -2,18 Mio. Euro (VJ: -2,59 Mio. Euro) erzielt. Hauptursächlich für das unverändert negative Ergebnis seien die bisher noch geringe Umsatzbasis und Investitionen in die IT-Plattform und den Ausbau des Plattformgeschäfts gewesen. Auch das Nettoergebnis habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf -2,59 Mio. Euro (VJ: -2,99 Mio. Euro) verbessert. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 habe die Gesellschaft ihre zuvor kommunizierte Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Der Vorstand der Gesellschaft erwarte weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 3,60 Mio. Euro und einen Auftragseingang in Höhe von 3,60 Mio. Euro.In Anbetracht der bisher erzielten Umsatzdynamik, die deutlich unter ihren Erwartungen gelegen habe, hätten die Analysten der GBC AG ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten der GBC AG nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 3,42 Mio. Euro (bisher: 6,89 Mio. Euro) und einem EBITDA von -1,57 Mio. Euro (bisher: 0,21 Mio. Euro) rechnen. Für die Folgejahre 2023 und 2024 würden die Analysten basierend auf einer erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung mit Umsatzerlösen von 5,31 Mio. Euro (bisher: 11,26 Mio. Euro) bzw. 7,95 Mio. Euro (bisher: 18,92 Mio. Euro) kalkulieren. Parallel hierzu würden sie aufgrund von erwarteten Skaleneffekten durch das Plattformgeschäftsmodell des Unternehmens mit überproportionalen Ergebniszuwächsen und daher mit einem EBITDA von -0,87 Mio. Euro (bisher: 1,34 Mio. Euro) im GJ 2023 bzw. einem EBITDA von 0,56 Mio. Euro (bisher: 4,02 Mio. Euro) im GJ 2024 rechnen. In Bezug auf das darauf folgende Geschäftsjahr 2025 würden die Analysten der GBC AG von einem erneuten Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf dann 10,38 Mio. Euro bzw. 1,01 Mio. Euro ausgehen.Insgesamt sähen die Analysten der GBC AG Solutiance weiterhin gut aufgestellt, um mit ihrem Plattformgeschäftsmodell im multimilliardenschweren Facility Management-Segment der Immobilienbranche sehr dynamisch zu wachsen und hierbei deutliche Ergebniszuwächse zu erreichen. Im Zuge dessen sollte es dem Unternehmen mit ihren Plattform-Services gelingen, von dem Outsourcing- und Digitalisierungstrend innerhalb des Immobiliensektors deutlich zu profitieren.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die Solutiance-Aktie und sehen ein deutliches Kurspotenzial. (Analyse vom 07.09.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.