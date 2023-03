Dennoch seien es in der Folge zwei ganz andere Meldungen - fernab vom US-Arbeitsmarkt - gewesen, die in weiterer Folge die Stimmung der Anleger versauert habe. Und beide seien aus dem Dunstkreis der Finanzbranche gekommen: Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) hätten den Anlegern vor Augen geführt, welche Gefahren, wie etwa Kreditausfälle, mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen könnten. Der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial müsse sein Kapital aufstocken. Zudem habe das Unternehmen für das erste Quartal einen Milliardenverlust angekündigt. Seine im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) enthaltenen Aktien hätten 60% ihres Werts verloren. Die Kryptobank Silvergate Capital habe überdies bekanntgegeben, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig die geordnete eigene Abwicklung einzuleiten. Die Papiere von Silvergate Capital seien in der Folge um 42 Prozent eingebrochen. Vor diesem Hintergrund hätten sich Anleger von Bankaktien allgemein getrennt. Der KBW Bank Index, ein viel beachtetes Branchenbarometer, sei um 7,7% gefallen und habe damit den größten Tagesverlust seit Juni 2020 verzeichnet.



Als Belastung für Bankaktien hinzugekommen seien die gesunkenen Renditen am Anleihenmarkt, sodass die Hoffnung auf deutlich steigende Erträge im Zuge einer weiter restriktiven Geldpolitik einen Dämpfer erhalten habe. Die Renditen wiederum seien nach Daten vom Arbeitsmarkt spürbar unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, seien überraschend stark gestiegen. Dies habe Spekulationen ausgelöst, dass die Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation eventuell nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet.



Die Geschehnisse des Donnerstags hätten natürlich auch abseits von Anleihen- und Aktienmärkten entsprechende Wirkung bedingt: Der Ölpreis knicke spürbar ein auf heute Morgen nur mehr rund USD 81 je Fass der Nordseesorte Brent. Indes habe sich Gold präsentiert wie man es sich vom gelben Metall erwarten würde: als stabiler Anker. Die Feinunze notiere aktuell bei USD 1.832. Am Kryptomarkt würden aber klarerweise die Wogen hochgehen und es überrasche andererseits fast schon ein wenig, dass die dortigen "Währungs"-Verluste nicht heftiger ausfallen würden: Der Wert des Bitcoin pendele aktuell um die USD 20.000.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte alle samt im tief roten Bereich um -1% (SENSEX/Indien (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819); KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899)/Korea) bis -2,3% (Hang Seng Indices/Hongkong) handeln. Am Vormittag würden die US-Meldungen von gestern an Europas Börsen verdaut werden, am Nachmittag dürften sich jedoch alle Augen auf die ab 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktberichtsdaten richten. (10.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ein sehr solider Handelsstart an den US-Börsen hat deren europäische Pendants am gestrigen Donnerstag noch ein versöhnliches Tagesende beschert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe etwa der DAX einen ursprünglichen Rücksetzer um bis zu 0,6% noch ausgleichen können. Allerdings sei die Risikobereitschaft der Anleger vor den heute Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten gedämpft geblieben.