Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-7,2%) habe in Q1 zwar die Umsatzerwartungen leicht übertreffen können und auch den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, jedoch einen höheren Verlust als erwartet eingefahren.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (-1,5%) habe trotz des für die Immobilienbranche herausfordernden Umfelds den Ausblick bestätigt. Ergebnisseitig würden sich jedoch die gestiegenen Zinsaufwendungen bemerkbar machen.



AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (+6,1%) arbeite einem Bericht zufolge mit Microsoft (+0,3%) an der Entwicklung von Prozessoren für künstliche Intelligenz zusammen.



Die RBI (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) habe in Q1 die Schätzungen für den Nettogewinn um 24% übertroffen und den Ausblick für 2023 angehoben. (05.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der am Vortag veröffentlichte Ausblick mit Enttäuschung aufgenommen wurde, ging es gestern mit den Papieren von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) um 5,5% nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die gestern veröffentlichten Quartalsergebnisse der deutschen Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (+2,8%) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+0,6%) würden auf ein alles in allem recht gut laufendes Geschäft im Automobilsektor hinweisen. Der Kursabschlag bei Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) (-7,4%) sei auf den Dividendenabschlag zurückzuführen gewesen.