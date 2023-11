SolarEdge habe zuletzt schwache Q3-Ergebnisse und eine düstere Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Wells Fargo habe nun vor allem auf Nachfrageprognose des Konzerns hingewiesen, die auf eine Verschlechterung zum September hindeute. Zudem habe Blum die hohen Fixkosten bei SolarEdge betont, welche die Bruttomargen dauerhaft beeinträchtigen würden, solange sich die Nachfrage nicht erhole.



Die deutliche Herabstufung durch Wells Fargo sei nach der Gewinnwarnung und dem schwachen Ausblick die nächste Hiobsbotschaft für SolarEdge-Anleger. Die gesamte Branche stehe weiterhin unter Druck. Anleger sollten derzeit abwarten. Spannend werde es am 9. November, wenn SMA Solar Zahlen veröffentliche und vor allem der Ausblick sowie die Auftragsentwicklung mit Spannung erwartet würden.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Solarbranche befindet sich seit Monaten massiv unter Druck, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gewinnwarnungen von SolarEdge (ISIN US83417M1045/ WKN A14QVM) und Enphase (ISIN US29355A1079/ WKN A1JC82) hätten zuletzt vor allem die Aktien der Wechselrichterhersteller belastet und auch den deutschen Wettbewerber SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9/ WKN A0DJ6J) mit nach unten gezogen. Am Montag hätten die Papiere erneut deutlich an Boden verloren.