Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Solarbranche erfreue sich weiterhin über hohe Nachfrage, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ministerpräsident Kretschmann wolle in Baden-Württemberg die schnelle Einführung der Solarpflicht für alle Gebäude und Sachsen-Anhalt Sonnenstrom auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtern. Die guten Nachrichten für den Solarsektor würden nicht abreißen. Das spiegele auch der neue BSW-Photovoltaik-Branchenbarometer wider. Die Auftragsbücher in der Solarbranche seien "gut gefüllt". Bereits in den ersten acht Monaten dieses Jahres seien 21% mehr installiert und damit mehr neue in Betrieb genommen worden als im gesamten Jahr 2021. Große Ziele: Die Ampel-Koalition wolle den Solaranteil am deutschen Stromverbrauch in den kommenden sieben Jahren von derzeit rund 10 auf knapp 30% verdreifachen. Doch: "In so kurzer Zeit kann das nur gelingen, wenn jetzt sehr schnell und konsequent weitere Marktbarrieren abgebaut und Investitionsbedingungen weiter verbessert werden", so BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.Die Bundesregierung strebe 2023 eine neu installierte Solarstromleistung i.H.v. 9 Gigawatt (GW) an, für 2024 i.H.v. 13 GW, 18 GW für 2025 und ab 2026 je 22 GW jährlich. Zum Vergleich: 2021 habe die neu installierte PV-Leistung rund 6 GW betragen. Für dieses Jahr rechne der BSW mit gut 7 GW an neuer PV-Leistung. Jüngst sei die PV-Geschäftslage im dritten Quartal 2022 von 98% der beteiligten Unternehmen als sehr gut, eher gut, oder befriedigend angegeben worden. (12.10.2022/ac/a/m)