SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (11.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Das Kursziel werde aufgrund von Schätzungsrevisionen und einer Marktbewertung von Peer-Multiples angehoben, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Obwohl die Erwartungen für 2024 erheblich gesenkt würden, argumentiere Dumoulin-Smith, dass in den nächsten fünf oder mehr Quartalen zu viele Risiken bestünden, um sich wohl zu fühlen. Er habe die anhaltende Verbesserung gelobt, aber ohne eine bessere Sichtbarkeit der Topline-Erholung würden seine Schätzungen für 2024 unter dem Konsens bleiben.Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 48 auf 49 USD angehoben. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:74,01 EUR +1,62% (11.12.2023, 18:01)