Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die dunklen Wolken über der Solarbranche würden immer dichter. Am Mittwoch habe der Wechselrichter-Spezialist SolarEdge seine Zahlen und einen schwachen Ausblick für das vierte Quartal vorgelegt. Die Aktie crashe infolgedessen einmal mehr um rund 20% und habe alleine seit Anfang August rund drei Viertel des Wert verloren. Bereits vor zwei Wochen habe SolarEdge eine kräftige Gewinnwarnung für das dritte Quartal ausgesprochen und die Anleger damit verschreckt.Der miese Ausblick von SolarEdge reihe sich ein in die Serie von Enttäuschungen in der US-Solarbranche. Kurz nach der Gewinnwarnung für das dritte Quartal sei die nächste Hiobsbotschaft auch kein Zeichen von guter Kommunikation. Die Sorgen der Anleger seien angesichts des Umsatz- und Margeneinbruchs groß. Anleger sollten die Finger von der SolarEdge-Aktie lassen und nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:59,64 EUR +8,44% (02.11.2023, 09:39)