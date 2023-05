Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



265,75 EUR +11,33% (04.05.2023, 12:06)



263,82 USD +0,08% (03.05.2023, 22:00)



US83417M1045



A14QVM



2ED



SEDG



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein schwacher Ausblick von Enphase ( ISIN US29355A1079 WKN A1JC82 ) und enttäuschende Zahlen von First Solar hätten die Stimmung in der Solarbranche zuletzt deutlich eingetrübt. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss habe nun der Wechselrichterspezialist SolarEdge Zahlen vorgelegt - und die seien stark ausgefallen. Die Aktie notiere vor US-Börsenstart mehr als zehn Prozent höher.Im ersten Quartal habe SolarEdge einen Umsatz von 944 Millionen Dollar und einen Gewinn von 2,90 Dollar je Aktie erzielt. Das habe deutlich über den Erwartungen gelegen, die sich auf 933 Millionen Dollar respektive 1,94 Dollar je Aktie belaufen hätten. Der Umsatz habe damit sechs Prozent höher als im Vorjahreszeitraum gelegen, die Bruttomarge habe sich auf 31,8 Prozent belaufen.Überzeugen können habe im Gegensatz zum Rivalen Enphase auch der Ausblick. SolarEdge rechne im zweiten Quartal mit Erlösen zwischen 970 Millionen und 1,01 Milliarden Dollar - in der Mitte der Spanne etwas mehr als die vom Markt erwarteten 986 Millionen Dollar. Die Bruttomarge solle bei 32 bis 35 Prozent liegen.Enphase und First Solar hätten neue Sorgen bei den Anlegern vor Problemen in der gesamten Solarbranche hervorgerufen. SolarEdge habe nun gezeigt, dass die Wolken am Himmel nicht zu dunkel seien.Zahlen und Ausblick stimmen, die Aktie löst sich von den Tiefs und bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur SolarEdge Technologies Inc. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link