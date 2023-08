NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

162,77 USD +0,28% (17.08.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (18.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) charttechnisch unter die Lupe.Von 2017 bis 2021 habe die SolarEdge-Aktie einen echten Lauf gehabt. In der Spitze habe der Titel von 12,50 USD auf über 350 EUR zulegen können. Als Folge des beschriebenen Kursanstieges habe sich das Papier eine langjährige Atempause in Form einer klassischen Schiebezone gegönnt. Aufgrund des Abgleitens unter die Tiefs bei 200,86 USD/190,15 USD sei diese Seitwärtsphase inzwischen in eine Topbildung umgeschlagen. Der Kursverlauf der Aktie besitze also ordentlich Schlagseite. Die nächste Unterstützung bestehe bei 143,73 USD (Hoch vom Februar 2020), ehe das Tief vom Juni des gleichen Jahres bei 127,19 USD wieder in den Blickpunkt rücke. Einziger Hoffnungsschimmer sei derzeit, dass diverse Indikatoren bereits sehr weit gefallen seien. So notiere beispielsweise der trendfolgende MACD so tief wie niemals zuvor. Und auch der RSI sei inzwischen erstmals in der Historie in seine untere Extremzone eingetaucht. Ungeachtet dieser Extremkonstellationen sei für eine Verbesserung des charttechnischen Gesamtbildes zumindest eine Rückeroberung des Tiefs vom Oktober 2022 bei 190,15 USD vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:149,98 EUR +0,16% (18.08.2023, 09:31)