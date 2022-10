NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



A14QVM



2ED



SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (24.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) charttechnisch unter die Lupe.Seit zwei Jahren sei die SolarEdge-Aktie seitwärts gependelt. Während das Papier bei rund 200 USD immer wieder Unterstützung gefunden habe, habe der Titel bei knapp 390 USD insgesamt drei Mal wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Jüngst habe die Aktie nicht nur den Aufwärtstrend seit Anfang 2017 (akt. bei 231,69 USD) aufgeben, sondern auch ein neues Verlaufstief (190,15 USD) hinnehmen müssen. Tiefere Tiefpunkte seien generell ein schwaches Signal, zumal damit auch das Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (211,07/200,53 USD) unterschritten worden sei. Damit drohe die eingangs beschriebene Schiebezone in eine Topbildung umzuschlagen. Ein nachhaltiges Abgleiten unter den langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Wochen (194,84 USD) würde dieser Einschätzung zusätzlichen Nachdruck verleihen. Das Tief vom September 2020 bei 178,32 USD definiere dann die nächste Unterstützung. Charttechnisch wesentlich bedeutender sei aber das Vor-Corona-Hoch bei 143,73 USD. Unter Risikogesichtspunkten gebe der aktuelle Chartverlauf ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich würde eine schnelle Rückeroberung des Mai-Tiefs bei 207 USD die obere Umkehr negieren und damit das angeschlagene Chartbild wieder etwas stabilisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:203,05 EUR -1,22% (24.10.2022, 08:44)