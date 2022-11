NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (22.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die deutlichen Kursanstiege der SolarEdge-Aktie seien in der Vergangenheit immer wieder abverkauft worden. Das Papier des Wechselrichterherstellers laufe nun seit zwei Jahren unter extremen Schwankungen seitwärts. In dieser Zeit seien die Umsätze des Unternehmens massiv gestiegen, die Margenentwicklung sei aber noch nicht ganz zufriedenstellend. Angesichts der regen Nachfrage könne SolarEdge hier aber mit Preiserhöhungen gegensteuern. Er bleibe für SolarEdge weiterhin optimistisch gestimmt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.11.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:295,65 EUR +0,42% (22.11.2022, 16:40)