NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

307,65 USD -0,98% (14.02.2023, 16:10)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie: A14QVM

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie: 2ED

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie: SEDG

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Ameet Thakkar, Analyst von BMO Capital Markets, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit dem Votum "outperform" ein, senkt aber sein Kursziel.Das Unternehmen habe "inkrementelle Fortschritte" gemacht, da sich der frühere Gegenwind im Zusammenhang mit Wechselkursen und Lieferkettenbeschränkungen verbessert habe, obwohl die "Flüsterzahlen" der Käuferseite zu Bruttomargen und durchschnittlichen Verkaufspreisen höher hätten ausfallen können, so der Analyst. Er füge hinzu, dass das starke Europageschäft von SolarEdge und die PTCs für die Wechselrichterherstellung in den USA für weiteren Aufschwung sorgen könnten.Ameet Thakkar, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, bewertet die SolarEdge-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde von 387,00 auf 385,00 USD reduziert. (Analyse vom 14.02.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:287,10 EUR -1,02% (14.02.2023, 16:25)