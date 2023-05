NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (16.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.In der Solarbranche gehe es derzeit richtig rund. Angefeuert von guten Zahlen und neuen Förderungen schießen einige Aktien regelrecht nach oben geschossen. Dazu gehöre auch SolarEdge. Vor allem in Europa laufe des Geschäft des Solarkonzerns hervorragend. Es werde langsam Zeit, dass die SolarEdge-Aktie endlich aus der sehr breiten Seitwärtsrange nach oben ausbreche. Denn mittlerweile sei die Aktie auch gar nicht mehr teuer, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.05.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:275,40 EUR -2,57% (16.05.2023, 16:01)