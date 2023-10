NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Julien Dumoulin-Smith von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "neutral" auf "underperform" zurück.SolarEdge habe vor Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse einen Umsatzrückgang von 20% und einen Rückgang des Bruttogewinns von 30% verzeichnet. Während das Management die Umsatzverfehlung auf unerwartete Stornierungen und Verdrängungen von europäischen Distributoren zurückführe, sei dies "nicht nur eine weitere Geschichte über den Abbau von Lagerbeständen" und die Nachrichtenlage sei "deutlich negativer, als einige Daten vermuten ließen", selbst spät im Quartal, so Julien Dumoulin-Smith. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Bild ändere, mahne zur Vorsicht, so der Analyst weiter.Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge von "neutral" auf "underperform" herab. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:78,71 EUR +0,63% (23.10.2023, 10:24)