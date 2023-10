NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (02.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analystin Christine Cho von Barclays:Christine Cho, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "overweight" auf "equal-weight" zurück.Christine Cho gehe davon aus, dass die Herausforderungen über den kurzfristigen Abbau von Lagerbeständen hinaus andauern würden, und zwar aufgrund von "unvermeidlichen" Preissenkungen, Marktanteilsverlusten und einem Wechselkurs, der sich derzeit ungünstig entwickele. "Es gibt wahrscheinlich mehr schlechte als gute Nachrichten für SolarEdge", so die Analystin in einer Research Note. Zusätzliche Daten zu den Marktanteilen und den bisherigen Lieferungen von SolarEdge in die USA würden darauf hindeuten, dass das Unternehmen zu Beginn dieses Jahres zu viele Bestände in den Vertrieb gebracht habe, als die Nachfrage zu schwächeln begonnen habe, so Barclays.Christine Cho, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von SolarEdge von "overweight" auf "equal-weight" herab und senkt das Kursziel von 274 auf 152 USD. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:120,72 EUR -1,44% (02.10.2023, 11:31)