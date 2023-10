NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Das Unternehmen habe die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben und dabei auf Auftragsstornierungen in der Europäischen Union durch Distributoren und die Verdrängung bestehender Aufträge verwiesen, die die Lagerbestände in den Vertriebskanälen, insbesondere in Europa, deutlich erhöht hätten. Die Scotiabank gehe davon aus, dass die Aktie und ein Großteil des Solarsektors aufgrund des Ausmaßes der Wachstumsverlangsamung deutlich nachgeben würden.Die Analysten der Scotiabank haben das "sector perform"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde von 170,00 auf 120,00 USD reduziert. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:78,88 EUR +0,84% (23.10.2023, 10:51)