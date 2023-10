NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software.



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Steve Fleishman von Wolfe Research:Steve Fleishman, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "outperform" ein.Die vorläufigen Q3-Ergebnisse von SolarEdge seien um 24% verfehlt worden, so der Analyst in einer Research Note. Während der Stress bei den Vertriebshändlern wahrscheinlich eine große Rolle gespielt habe, sei die zugrunde liegende Nachfrage jetzt auch ein Problem und SolarEdge müsse seine vorherige Wachstumsrate von 30% für Europa senken, so das Unternehmen. Die Aktie sei gestern Abend um 20% gefallen.Steve Fleishman, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von SolarEdge unverändert mit "outperform" ein. Sein Kursziel habe der Analyst von 187 auf 129 USD reduziert. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:78,73 EUR -26,89% (20.10.2023, 21:04)