NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

120,65 USD -3,12% (12.10.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Northland Capital Markets stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) hoch.Die Solarnachfrage sei schwach, Israel befinde sich im Krieg, es gebe eine Bestandskorrektur, der starke Dollar sei ein Gegenwind und ein Konkurrent habe eine Vorankündigung gemacht, so dass es schwer vorstellbar sei, dass es noch viel schlimmer werden könnte, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings sei die SolarEdge-Aktie seit der Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse am 1. August um 50% gefallen, was wahrscheinlich die kurzfristigen Aussichten widerspiegele. Energieschocks und extreme Wetterereignisse würden das Bedürfnis der Verbraucher nach Selbstversorgung weiter vorantreiben und SolarEdge sei der führende Anbieter von Elektronik auf Modulebene, Wechselrichtern und Speichersystemen.Northland Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse die SolarEdge-Aktie von "market perform" auf "outperform" hoch und ein Kursziel werde von 147 USD angegeben. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:116,46 EUR +1,62% (13.10.2023, 14:54)