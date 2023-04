NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

318,45 USD -0,23% (24.04.2023, 22:00)



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (25.04.2023/ac/a/n)



Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von B. Riley Securities:Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unverändert mit dem Rating "buy" ein.Die Unsicherheit auf dem US-Wohnungsmarkt nach fünf Jahren starken Wachstums habe zu einer Zurückhaltung der Anleger in diesem Bereich geführt, was zu einer unterschiedlichen Performance der Unternehmen innerhalb der Gruppe geführt habe, so B. Riley Securities in einer Research Note. Laut dem Unternehmen seien Kommentare zur Nachfrage, zu Verbesserungen in den Lieferketten und zu Projektverzögerungen wahrscheinlich der Schlüssel zur Stimmung bei den Gewinnanrufen insgesamt. Das Interesse der Anleger sollte sich jedoch auf die Geschäftsmodelle des Anlagenbesitzes konzentrieren, bei denen die gedrückten Bewertungen recht attraktiv erscheinen, so B. Riley.Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 370 auf 368 USD. (Analyse vom 25.04.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:283,60 EUR -1,68% (25.04.2023, 15:23)