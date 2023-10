NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Northland Capital Markets stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "outperform" ein, senkt aber das Kursziel von 147 USD auf 125 USD.Das Unternehmen habe für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 20% in der Mitte der Preisspanne bekannt gegeben, der auf Stornierungen und Auslagerungen aufgrund einer Bestandskorrektur zurückzuführen sei. Während Northland erwartet habe, die Schätzungen für den Kalender 2024 zu senken, sei die Reduzierung signifikanter als erwartet. Während Northland feststelle, dass es SolarEdge vor einer Woche hochgestuft habe und dies als "schlechtes Timing" bezeichne, füge Northland hinzu, dass es "die Wechselrichterunternehmen auf Herz und Nieren prüfen würde" und SolarEdge "ein bedeutender Akteur auf dem Markt" sei. Northland glaube, dass Energie und KI zwei Themen für die nächsten zehn Jahre seien und sehe die Produkte der Wechselrichterfirmen als Drehscheiben für das Energiemanagement und die Energiespeicherung zu Hause.Northland Capital Markets bewertet die SolarEdge-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform". (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:79,24 EUR +1,30% (23.10.2023, 16:08)