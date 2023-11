NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.11.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unverändert mit dem Votum "positive" ein.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Umsatz im 3. Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, während der Gewinn pro Aktie die Erwartungen des Unternehmens verfehlt habe. Die Nachfrage in Europa habe sich im Laufe des Quartals verschlechtert und die europäischen Vertriebshändler hätten überschüssige Lagerbestände, was zu weit verbreiteten Auftragsstornierungen und Verzögerungen geführt habe.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "positive" ein und senken das Kursziel von 186 auf 128 USD. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:68,50 EUR -0,42% (03.11.2023, 13:05)