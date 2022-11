Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (08.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss habe der Wechselrichterspezialist am Montagabend Zahlen vorgelegt und damit überzeugt. Die SolarEdge-Aktie reagiere mit deutlichen Kursgewinnen.SolarEdge habe beim Gewinn je Aktie (auf Non-GAAP-Basis) mit 0,91 USD die erwarteten 1,44 USD zwar verfehlt. Der Umsatz habe mit 837 Mio. USD jedoch über den geschätzten 824 Mio. USD gelegen - zum Vorjahr sei hier sogar ein Plus von 59% zu Buche gestanden. Der operative Gewinn habe bei 120 Mio. USD gelegen, unter dem Strich seien 54 Mio. USD hängen geblieben.Für das vierte Quartal rechne SolarEdge nun mit Umsätzen zwischen 855 und 885 Mio. USD. Beim operativen Gewinn würden 115 bis 135 Mio. USD angepeilt.Die SolarEdge-Zahlen würden sich ein in die guten Vorgaben von Enphase Energy und die Prognoseanhebung von SMA Solar reihen. "Der Aktionär" bleibe v.a. langfristig bullish für die Solarbranche und die Wechselrichterspezialisten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SolarEdge-Aktie: