NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

119,02 USD -1,07% (04.10.2023, 17:45)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 210 USD auf 180 USD, behalten aber die Einstufung "buy" im Rahmen einer breiteren Research-Note zu Solar und Energy Storage vor den Q3-Ergebnissen des Sektors bei.Der Sektor befinde sich nach wie vor in einer Phase der Bewertungsrationalisierung, in der Bilanzstärke und stetige Rentabilität eine zunehmend wichtige Rolle für die Aktienperformance spielen würden. Während Truist das Potenzial für eine anhaltende Erholung im US-Solargeschäft für Privathaushalte sehe, dürften die jüngsten Herausforderungen von SolarEdge in Europa in den kommenden Quartalen eher gelöst werden, wobei das C&I-Segment des Unternehmens zusätzlichen Schutz vor Abwärtsbewegungen biete.Die Analysten von Truist stufen die SolarEdge-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:113,52 EUR -0,44% (04.10.2023, 17:59)