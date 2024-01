NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

71,85 USD +3,96% (22.01.2024, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Truist hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) an.Die Erwartungen der Branche der Erneuerbaren Energien, die durch niedrige Zinssätze und einen globalen Fokus auf die Energieverfügbarkeit getrieben worden seien, seien im Jahr 2023 auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen und hätten die Aktien mitgerissen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Aber während die Volatilität bestehen bleibe, gebe es auch bedeutende Aufwärtsmöglichkeiten, die sich in den Zinssenkungszyklus der FED hineinbewegen würden, insbesondere für die Solarenergiegruppe für Privathaushalte. In Bezug auf SolarEdge stelle Truist fest, dass das Untwernehmen durch die Verringerung des Produktionsniveaus und die Unterbelieferung des Vertriebskanals im vierten und ersten Quartal die Talsohle für die Wechselrichter-/Optimiererlieferungen erreicht habe und danach eine allmähliche Erholung erwartet werde. Das Analysehaus füge allerdings hinzu, dass es weiterhin nach Anzeichen für eine substanzielle Margenerholung Ausschau halte, nachdem SolarEdge bis zum Jahresende 2023 einen erheblichen Rückgang erwarte.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 70 auf 80 USD erhöht. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:69,39 EUR +5,09% (23.01.2024, 15:30)