Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

83,49 EUR -22,46% (20.10.2023, 09:20)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

113,98 USD -5,63% (19.10.2023)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit den Hochs vom Jahresanfang habe sich die Aktie von SolarEdge ohnehin schon mehr als gedrittelt. Mit den vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal setze sich die Talfahrt des Wechselrichterspezialisten nun rasant fort. Mehr als 20 Prozent verliere die Aktie vorbörslich, nachdem der Konzern eine herbe Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen habe.Für das dritte Quartal rechne SolarEdge nun nur noch mit einem Umsatz von 720 bis 730 Millionen Dollar - bislang habe der Konzern 880 bis 920 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hätten hingegen mit 909 Millionen Dollar gerechnet. Auch bei der Bruttomarge seien die Erwartungen deutlich auf 20,1 bis 21,1 Prozent zurückgeschraubt worden - statt bisher 28 bis 31 Prozent. Entsprechend solle das operative Ergebnis lediglich bei 12 bis 31 Millionen Dollar liegen."In der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2023 haben wir erhebliche unerwartete Stornierungen und Verschiebungen bestehender Auftragsbestände von unseren europäischen Vertriebshändlern erlebt", so CEO Zvi Lando. "Wir führen diese auf einen unerwartet hohen Bestand in den Vertriebskanälen und auf langsamer als erwartete Installationsraten zurück." Auch für das vierte Quartal erwarte das Management signifikant niedrigere Umsätze, da die Lagerbestände abgebaut würden.Anleger machen einen Bogen um die Aktie, bis sich Besserung im operativen Geschäft einstellt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link