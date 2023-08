NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.08.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Biju Perincheril von Susquehanna Financial:Biju Perincheril, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unverändert mit dem Votum "positive" ein.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien und der Umsatz den Schätzungen des Unternehmens entsprochen habe. Die Umsatz- und Margenprognosen für das 3. Quartal seien gesenkt worden, da es einige Quartale dauern werde, bis die Lagerbestände abgebaut seien, und erhöhte Luftlieferungen für dreiphasige Wechselrichter die Margen drücken würden.Biju Perincheril, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von SolarEdge nach wie vor mit dem Rating "positive" ein. Das Kursziel werde von 365 auf 305 USD gesenkt. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:181,30 EUR +1,40% (03.08.2023, 11:53)