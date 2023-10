NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).BMO verweise auf die negativen Q3-Umsätze des Unternehmens im Vorfeld der Bekanntgabe, merke aber auch an, dass die Anleger nach dem 27%-igen Rückgang der Aktie am Freitag im Vorfeld der Gewinne in der nächsten Woche nach dem suchen würden, was eingepreist sein könnte. Das starke Europageschäft von SolarEdge und die PTCs für die Wechselrichterproduktion in den USA könnten für weiteren Aufschwung sorgen, aber "wir wissen noch nicht, ob das Update einen vorübergehenden Lagerabbau oder eine strukturelle Veränderung der Marge widerspiegelt", füge BMO Capital hinzu.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die SolarEdge-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 216,00 auf 111,00 USD gekappt. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:77,26 EUR -1,23% (23.10.2023, 15:42)