NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

84,42 USD -0,76% (20.02.2024, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (21.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Citigroup senkt das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 89 auf 83 USD.Die Citigroup habe ein "hartes" viertes Quartal und einen schwierigen Ausblick für SolarEdge erwartet, aber sage, dass das Unternehmen ihre Erwartungen und einige der niedrigsten Schätzungen der Käuferseite unterboten habe. Das Unternehmen habe wenig Einblick in die Nachfrage nach Endprodukten und die Normalisierung der Lagerbestände werde länger dauern, so Citi in einer Research-Note an die Investoren. Citi sage, dass die Skepsis hinsichtlich des Ausmaßes einer Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 anhalte.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:62,38 EUR -20,03% (21.02.2024, 13:17)