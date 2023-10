NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

82,90 USD -27,27% (20.10.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse der UBS:Jon Windham, Analyst der UBS, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Der Wechselrichter-Hersteller habe vorläufige Q3-Ergebnisse gemeldet, die deutlich unter den im Q2-Call abgegebenen Prognosen gelegen hätten, so der Analyst in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Dies sei der Beginn einer, wie UBS erwarte, volatilen Berichtssaison für Solartitel. Das Ausmaß der Umsatzverfehlung von SolarEdge sei nach Ansicht der Schweizer Bank gravierend, wenn man bedenke, dass die Umsatzprognose für Q3 am 1. August, also einen Monat nach Beginn des Quartals, abgegeben worden sei.Jon Windham, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 285 auf 115 USD reduziert. (Analyse vom 22.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:78,88 EUR +0,84% (23.10.2023, 10:51)