NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

72,79 USD -3,96% (02.11.2023, 21:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:Die Analysten von Guggenheim Securities stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "buy" auf "neutral" zurück.Guggenheim stufe SolarEdge herab und streiche das vorherige Kursziel für den Titel, da das Unternehmen seine positive Einstellung zu den Aktien aufgebe, da die Tiefe und Dauer des Umsatzrückgangs seine Erwartungen übertroffen habe. Obwohl es verlockend sei, in das zu investieren, was heute zweifelsohne ein signifikanter Rückgang sein werde, sehe Guggenheim die Rückkehr zu einem positiven EBITDA erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, so die Analysten gegenüber den Investoren.Die Analysten von Guggenheim Securities stufen die Aktie von SolarEdge von "buy" auf "neutral" herab. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:67,41 EUR -2,01% (03.11.2023, 11:45)