NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

120,25 USD -4,04% (05.10.2023, 20:25)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (05.10.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein höheres Zinsniveau für längere Zeit setze allem, was Erneuerbare Energie betreffe, hart zu. Der Rückgang der Aktien aus dieser Branche sei also durchaus nachvollziehbar, aber nur zum gewissen Teil. Bei SolarEdge liege das KGV schon bei 13. Was die Zahlen betreffe, sei es unsicher, ob das Unternehmen im kommenden Jahr liefern könne. Die Aktie sei aber erst mal richtig günstig bewertet. Vielleicht gebe es jetzt einen Versuch einer Bodenbildung. Die SolarEdge-Aktie ist zwar sehr spekulativ, aber hat Potenzial, zum Outperformer zu werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:115,32 EUR -3,26% (05.10.2023, 20:40)