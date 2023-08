NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

182,65 USD -3,76% (04.08.2023)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).SolarEdge habe die Q3-Prognose aufgrund vorübergehender Probleme verfehlt, die bis zum Jahresende behoben sein sollten. Wells belasse sein Votum angesichts des Engagements in Europa und im C&I-Markt sowie der Bewertung unverändert.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die SolarEdge-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 374,00 auf 253,00 USD reduziert. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:168,10 EUR +1,33% (07.08.2023, 15:00)