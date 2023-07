NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

270,42 USD +0,51% (03.07.2023, 19:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Julien Dumoulin-Smith von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.In den letzten Tagen des 2. Quartals hätten die Aktien von SolarEdge "nicht überzeugt", aber trotz der jüngsten Underperformance sehe das Q2-Setup "gesund aus", so BofA in einer Vorschau-Notiz für Investoren. Angesichts der bevorstehenden Klarheit über die IRA-Vorteile bevorzuge das Unternehmen weiterhin "diese diversifizierte strukturelle Wachstumsstory".Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 379 auf 396 USD. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:250,45 EUR +1,05% (04.07.2023, 12:16)