SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets senken das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 85 auf 80 USD.Die "schwache" Q1-Prognose von SolarEdge für Umsatz und Bruttomargen sei "wesentlich schlechter" gewesen als erwartet und es sei unklar, ob dies zum Teil strukturell bedingt sei, so Analyst Souther in einer Research Note. Das Unternehmen stelle außerdem fest, dass der Cash-Burn des Unternehmens wieder zugenommen habe, nachdem eine vorherige Gewinnmitteilung angedeutet habe, dass ein zu geringer Versand zu einer Generierung von freiem Cashflow führen würde.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerteen die Aktie von SolarEdge weiterhin mit "market-perform". (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:61,12 EUR -5,42% (23.02.2024, 15:58)