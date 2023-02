Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

282,95 EUR -2,45% (14.02.2023, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

307,665 USD -0,98% (14.02.2023, 16:30)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "outperform" ein.Colin Rusch habe das Kursziel für SolarEdge von 379 auf 383 US-Dollar angehoben und behalte sein "outperform"-Rating für den Titel bei, da die zugrunde liegenden Fundamentaldaten weiterhin zu stark erscheinen würden.Während SolarEdge gute Ergebnisse und Prognosen vorgelegt und auf die anhaltenden Lieferengpässe hingewiesen habe, glaube man, dass die Anleger angesichts des starken EUR/USD-Wechselkurses und der Kommentare zu einer potenziell uneinheitlichen US-Nachfrage von den Margenprognosen enttäuscht sein könnten. Dennoch deute die Q1-Prognose auf ein mittleres jährliches Umsatzwachstum von 42% hin und SolarEdge diversifiziere weiterhin sein Produktangebot und sein geografisches Engagement, während es mehrere Initiativen zum Wachstum und zur Optimierung des Geschäfts gut umsetze, so Oppenheimer weiter.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von SolarEdge unverändert mit "outperform" ein. (Analyse vom 14.02.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: