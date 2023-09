Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

137,98 EUR +0,01% (12.09.2023, 13:42)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

148,26 USD -0,40% (11.09.2023, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "buy" ein.Truist sei der Ansicht, dass Versorger in den kommenden Quartalen weiterhin eine Prämie erhalten würden, da die Margen und das Wachstum günstig seien. Allerdings sehe das Unternehmen auch ein erhöhtes Risiko im Zusammenhang mit einer kurzfristigen Erholung des US-Wohnungsmarktes, da die Tarife und die Ausgaben zu wünschen übrig lassen würden, so die Analysten in einer Research Note an die Investoren.Truist füge hinzu, dass es zwar Potenzial für eine anhaltende Erholung im US-Solargeschäft für Privathaushalte gebe, glaube aber auch, dass die jüngsten Herausforderungen von SolarEdge in Europa in den kommenden Quartalen eher gelöst würden, wobei das C&I-Segment des Unternehmens zusätzlichen Schutz vor Abwärtsrisiken biete.Das Unternehmen verweise ferner auf die Bewertung der Aktie, die auf der Basis des für 2025 erwarteten EBITDA einen Abschlag von 36% gegenüber anderen Solarunternehmen aufweise, und vertrete die Ansicht, dass die Aktie ein günstiges Engagement in langfristigen Trends bei der Elektrifizierung von Privathaushalten biete, das durch ein umfangreiches C&I-Geschäft noch unterstützt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SolarEdge-Aktie: