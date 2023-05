NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.05.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SolarEdge habe im letzten Quartal ein EPS von 2,35 USD erreicht, während Analysten deutlich weniger erwartet hätten. Der Umsatz habe 944 Mio. USD betragen. Der Ausblick sei gut gewesen, was die Aktie kräftig nach oben angetrieben habe. Der Anstieg sei auch teilweise eine Gegenreaktion auf den vorherigen Einbruch. Das Unternehmen habe u a. durchblicken lassen, dass die Lieferkettenprobleme abgebaut würden. Somit würden die operativen Geschäfte wie gewöhnt laufen. Anleger sollten bei der SolarEdge-Aktie dabei bleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:256,80 EUR +7,58% (04.05.2023, 21:42)