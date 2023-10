NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

83,195 USD +0,36% (23.10.2023, 15:54)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "outperform" auf "perform" herab, ohne ein Kursziel zu nennen.Die negative Vorankündigung von gestern Abend habe auf weitaus größere Herausforderungen hingedeutet, als es die Kommentare des Managements bisher hätten vermuten lassen. Rusch sage, dass das Ausmaß der Bestandsanpassung mindestens zwei Quartale in Anspruch nehmen werde, da die Herausforderungen im Bereich des Betriebskapitals für Händler und Installateure sowie die Verwerfungen bei den Modulpreisen und die etwas nervösen Verbraucher eine harte Korrektur im Bereich der dezentralen Solarenergie bewirken würden. Rusch sei an die Seitenlinie getreten und warte darauf, dass sich die Fundamentaldaten der Branche stabilisieren würden.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die SolarEdge-Aktie von "outperform" auf "perform" herunter. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:79,24 EUR +1,30% (23.10.2023, 16:08)