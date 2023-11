NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

78,82 USD -0,22% (20.11.2023, 16:13)



US83417M1045



A14QVM



2ED



SEDG



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (20.11.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, senkt das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 176 auf 89 USD.Morgan Stanley senke seine Kursziele für SolarEdge und Enphase Energy um 50% bzw. 30%, um seine aktualisierten Gewinnschätzungen angesichts der nachlassenden Verbrauchernachfrage und des Lagerabbaus zu berücksichtigen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass beide Aktien zu niedrigen Multiplikatoren gehandelt würden, bis sich die Verbrauchernachfrage und die Ertragsaussichten verbessern würden, so der Analyst gegenüber den Anlegern.Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von SolarEdge unverändert mit "equal-weight" ein. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:72,25 EUR -0,19% (20.11.2023, 16:24)