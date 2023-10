NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (16.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Die Nachfragedichotomie zwischen Versorgungs- und Endverbrauchermärkten bestehe in den Ergebnissen des dritten Quartals für den Bereich der erneuerbaren und alternativen Energien fort, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Märkte außerhalb Kaliforniens mögen sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert haben, aber die NEM-2-Rückstände in Kalifornien würden sich der Erschöpfung nähern, und die Auswirkungen von NEM-3 sollten in den Prognosen deutlicher werden. Paiper Sandler tue sich schwer damit, eine nachhaltige Erholung der Wohnbauunternehmen zu sehen, wenn die Preise nicht stagnieren oder sinken würden.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die SolarEdge-Aktie bestätigt und das Kursziel von 325 auf 210 USD gesenkt. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:115,30 EUR +1,28% (16.10.2023, 17:25)