Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

79,39 EUR +0,28% (04.01.2024, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

86,44 USD -5,74% (03.01.2024)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Mizuho habe seinen Ausblick für 2024 für den Sektor der sauberen Energien und erneuerbaren Energien gegeben und First Solar, Nextracker und Hannon Armstrong als seine Top-Picks genannt. Die Analysten würden für 2024 trotz des Überangebots in China starke Preise für Solarmodule in den USA erwarten, was auf die begrenzten vertikal integrierten Produktionskapazitäten in der westlichen Welt zurückzuführen sei.Mizuho erwarte außerdem, dass die starke Nachfrage nach Solaranlagen von Energieversorgern in den USA, Steuergutschriften und steigende Gewinnspannen den Bereich Solar Tracker und elektrische Systembilanzierung begünstigen würden. Die Nachfrage nach Solarenergie für Privathaushalte werde voraussichtlich unter Druck stehen, bis die Zinssätze stark sinken würden, aber es gebe Raum für eine höhere Wertschöpfung, da die Einführung von Energiespeichern die Ticketgröße für erneuerbare Systeme erhöhe.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die SolarEdge-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 108,00 auf 119,00 USD angehoben. (Analyse vom 03.01.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: