Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring. (21.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) weiterhin mit "neutral" und senken das Kursziel von 105 USD auf 77 USD.Nach dem Kommentar von Enphase über einen schnelleren Abbau der Lagerbestände in Europa als in den USA sei für die Aktien von SolarEdge ein Angebot abgegeben worden. Dementsprechend sei Piper Sandler der Ansicht, dass die Aktualisierung von SolarEdge ungünstig aufgenommen werde. Insbesondere erwarte das Unternehmen, dass der Lagerabbau bis Ende 2024 andauern werde, da es im Laufe des Jahres Produkte im Wert von 750 Mio. USD aus dem Markt nehme. Doch selbst wenn die Erwartungen von SolarEdge hinsichtlich der Verkaufszahlen eintreffen würden, würden sich die Umsätze bis 2025 wahrscheinlich nicht den 600-650 Mio. USD nähern.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die SolarEdge-Aktie weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:69,60 EUR -10,77% (21.02.2024, 19:37)