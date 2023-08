NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

195,51 USD -18,36% (02.08.2023)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Charlotte (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Die Verfehlung der Prognosen "bedeutet, dass SolarEdge etwas von seinem Glanz verloren hat", aber die Herausforderungen in den Schlagzeilen würden sich von denen der Wettbewerber unterscheiden, da die Umsatzeinbußen im dritten Quartal größtenteils auf eine Lagerschwemme in der EU und nicht in den USA zurückzuführen seien. Während das Überangebot in der EU abgebaut werden werde, "können wir das für die USA heute offen gesagt nicht sagen", so BofA.Die Analysten von BofA Securities bewerten die SolarEdge-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 396,00 auf 320,00 USD gesenkt. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:181,78 EUR +1,67% (03.08.2023, 11:56)