NASDAQ-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

69,94 USD +0,01% (22.02.2024)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie:

2ED



NASDAQ-Symbol SolarEdge-Aktie:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring. (23.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten von RBC Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG).Das Unternehmen habe seine Q4-Zahlen bekannt gegeben. Die Prognose sei unter den Konsens-Erwartungen ausgefallen. Der Abbau von Lagerbeständen und die Kadenz der Nachfrageerholung würden länger als bisher erwartet dauern, und die Margen würden aufgrund der höheren Fixkostenstruktur des Unternehmens nach unten gedrückt, so die Analysten. Die Aktien würden weiterhin auf einem Tiefststand gehandelt, bis es konkretere Signale für eine Nachfrageerholung gebe und eine bessere Sichtbarkeit für eine Margenerholung gegeben sei.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die SolarEdge-Aktie unverändert mit "sector perform" ein. Das Kursziel werde von 85,00 auf 77,00 USD reduziert. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:64,41 EUR -0,32% (23.02.2024, 14:28)